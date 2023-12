La Coppa del Mondo di nuoto in acque libere si conclude con la tappa di Funchal. A vincere è l’italiano Domenico Acerenza, che si impone su Sloman e Rasovszky, che trionfa però nella classifica generale. Gli altri italiani Verani, Guidi e Paltrinieri rispettivamente nono, decimo e undicesimo

Domenico Acerenza trionfa nell’ultima tappa della Coppa del Mondo di nuoto in acque libere a Funchal, in Portogallo. Nella 10 km il lucano è arrivato davanti a tutti all’ultima boa e ha percorso gli ultimi 400 metri con un ritmo tale da rendersi imprendibile da Nicholas Sloman e da Kristof Rasovszky, secondo e terzo. L’ungherese, con questo risultato, conclude in prima posizione la manifestazione. Nella top10 troviamo altri due italiani: Dario Verani, nono, e Marcello Guidi, decimo. Dietro di loro arriva Gregorio Paltrinieri, reduce dalla gara dei 1500 stile libero dove ha strappato il pass olimpico.