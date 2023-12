Pilato e Quadarella d'argento, bronzo per Mora

L'Italia conquista altre tre medaglie agli Europei in vasca corta di Otopeni (Romania). Benedetta Pilato e Simona Quadarella sono d'argento rispettivamente nei 100 rana e negli 800 stile. Bronzo, invece, per Lorenzo Mora nei 50 dorso, ex equo con lo svizzero Bollin

Cade il tabù medaglia nei 100 rana agli Europei in vasca corta per Benedetta Pilato. A Otopeni, in Romania, la tarantina ha conquistato la medaglia d'argento, battuta soltanto da Eneli Jefimova. Pilato ha condotto gara di testa nelle prime tre vasche, subendo la rimonta della 16enne di Tartu solo negli ultimi 25 metri. Per l'azzurra - che ha nuotato in 1:03.76, a ventuno centesimi dal suo record - è la prima medaglia europea sulla distanza in vasca corta. Settimo posto, invece, per Martina Carraro (1:05.47) che ha peggiorato di due decimi la prestazione delle semifinali.

Il podio dei 100 rana femminili Eneli Jefimova (Est) 1:03.21 Benedetta Pilato (Ita) 1:03.76 Tes Schouten (Ned) 1:04.04

Quadarella d'argento negli 800 stile Conferma l'argento di due anni fa a Kazan, invece, Simona Quadarella. L'azzurra ha chiuso al secondo posto negli 800 stile alle spalle della francese Kirpichnikova con il crono di 8:14.83. Medaglia di bronzo, invece, all'ungherese Kesely. Per Quadarella è stata una gioia a metà, soddisfatta per il risultato, ma non per il tempo.

Il podio degli 800 stile femminili Anastasiia Kirpichnikova (Fra) 8:08.48 Simona Quadarella (Ita) 8.14:83 Ajna Kesely (Hun) 8:18.73

Mora, bronzo ex equo nei 50 dorso Terzo posto e qualche rimpianto, invece, per Lorenzo Mora. L'emiliano delle Fiamme Rosse ha conquistato la medaglia di bronzo nei 50 dorso, ex equo con l'elvetico Bollin. Un risultato in rimonta per Mora che, dopo un passaggio lento ai 25, è riuscito a recuperare negli ultimi 10 metri. Era una gara aperta e potevo anche vincerla - ha detto il modenese dopo la gara - Dispiace non essere al top della condizione ma sono focalizzato anche sull'inizio della prossima stagione".