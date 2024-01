Buona la prima per il Setterosa: Israele ko 20-11

Debutto con successo per il Setterosa agli Europei in programma ad Eindhoven. Le ragazze di Carlo Silipo superano 20-11 Israele: poker di capitan Palmieri, triplette di Marletta e Picozzi. Sabato alle 17.30 la sfida contro la Francia, incrocio già decisivo per la qualificazione diretta ai quarti di finale

Parte al meglio il cammino dell'Italia femminile di pallanuoto agli Europei di Eindhoven. Le ragazze allenate da Carlo Silipo hanno battuto Israele 20-11 (6-2, 7-2, 4-2, 3-5) in una partita mai in discussione, dominata dal Setterosa bronzo mondiale a Fukuoka 2023 e continentale in carica, sempre avanti nel punteggio e già sul 13-4 a metà gara. Per l'Italia poker di capitan Palmieri e triplette di Marletta e Picozzi. La prossima avversaria sarà la Francia, sabato alle 17.30, in una sfida già decisiva per la qualificazione diretta ai quarti di finale.