Altro successo per la selezione maschile di pallanuoto agli Europei che vince 15-8 contro la Grecia e consolida il primo posto, in attesa dell'ultima sfida all'Ungheria

Seconda vittoria su due per il Settebello agli europei di pallanuoto maschile in Croazia. Dopo il successo all'esordio contro la Georgia, gli azzurri guidati da Sandro Campagna hanno battuto 15-8 la Grecia, vice campione del mondo. Prestazione dominante dopo un iniziale botta e risposta che permette di consolidare il primo posto nel girone B in attesa dell'ultimo appuntamento. In gran spolvero la prestazione di Edoardo Di Somma, autore di cinque reti, e di tutta la difesa che ha concesso poco agli avversari, specie nel secondo tempo. Ora per vincere il raggruppamento servirà l'ultimo sforzo contro l'Ungheria, oro ai mondiali di Fukuoka 2023.