Il Setterosa supera anche l'Ungheria: è semifinale

L'Italia si qualifica per le semifinali degli Europei femminili di pallanuoto, in corso a Eindhoven. Le azzurre hanno sconfitto 12-11 l'Ungheria al termine di un incontro combattuto e si giocheranno l'accesso alla finale contro le padrone di casa dell'Olanda. In palio per la nazionale italiana anche il pass olimpico

L'Italia conquista la semifinale degli Europei femminili di pallanuoto, battendo nei quarti di finale 12-11 l'Ungheria. Grande protagonista Bianconi, autrice di quattro reti. Triplette per per Avegno e Marletta, doppietta per Bettini. Giovedì 11 gennaio alle 20.30 le azzurre si giocheranno l'accesso alla finale contro le padrone di casa dell'Olanda, nella rivincita della semifinale mondiale del 2023. L'altra semifinale sarà Grecia-Spagna. L'Italia è alla ricerca del pass olimpico, che arriverà in caso di successo contro l'Olanda e contemporanea sconfitta della Grecia con la Spagna. Qualora invece Italia e Grecia si dovessero sfidare in una finale per il primo o il terzo posto, la vincente della sfida volerebbe a Parigi.

Il tabellino di Italia-Ungheria 12-11

Italia: Condorelli , Tabani , Galardi , Avegno 3, Giustini , Bettini 2, Picozzi , Bianconi 4, Palmieri , Marletta 3, Gant , Viacava , Banchelli. All. Silipo

Ungheria: Magyari , Szilagyi , Valyi 2, Tiba , Geraldine , Parkes 1, Kuna , Keszthelyi 2, Leimeter 1, Rybanska 1, Farago , Garda 4, Neszmely. All. Mihok