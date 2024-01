Setterosa ko con la Grecia: sfuma il pass olimpico

Le azzurre sono state sconfitte 7-6 dalla Grecia nella finale per il terzo posto degli Europei. La squadra allenata dal Ct Silipo ha anche fallito la qualificazione all'Olimpiade. L'Italia avrà l'occasione di accedere a Parigi 2024 il prossimo mese ai Mondiali di Doha. La rassegna iridata mette infatti in palio gli ultimi due posti per il torneo olimpico

La Grecia ha battuto l'Italia per 7-6 nella finale per il terzo e quarto posto del torneo femminile degli Europei di pallanuoto a Eindhoven. Per il Setterosa del ct Carlo Silipo la non presenza sul podio continentale significa anche aver mancato l'occasione di ottenere il 'pass' per i Giochi di Parigi. Ora per le azzurre ci sarà un'ultima occasione, ai Mondiali di Doha del mese prossimo quando oltre alle medaglie verranno assegnati gli ultimi due posti per il torneo olimpico di quest'anno. L'Italia della pallanuoto femminile ha già fallito la qualificazione per Tokyo 2020, dopo che aveva conquistato l'argento a Rio 2016.

Silipo: "Nulla è precluso per l'Olimpiade"

"E' stato un avvio di grande paura, di grande tensione. La posta in palio era talmente tanta che abbiamo avuto bisogno di un po' troppo tempo per entrare in partita. Alla fine hanno pesato i due gol subiti al centro e una disattenzione difensiva". Il ct del Setterosa, Carlo Silipo, commenta così la sconfitta contro la Grecia nella finale per il bronzo dei campionati europei, che valeva anche per il pass olimpico.

"Non penso che la strada per Parigi si complichi parecchio, dobbiamo affrontare il Mondiale, ci sono ancora due pass a disposizione -aggiunge Silipo -. Nulla è precluso, con quello che stiamo dimostrando io sono il primo a credere alla qualificazione. Sarebbe stato bello prendere una medaglia e il pass olimpico ora ma il bilancio dell'Europeo è positivo perché abbiamo fatto delle buone prestazioni. Dobbiamo lavorare ancora più duramente per raggiungere l'obiettivo olimpico"