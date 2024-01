L’Italia tornerà dalla Croazia senza il pass olimpico. La Nazionale di pallanuoto è uscita sconfitta dalla semifinale degli Europei contro la Spagna. Gli azzurri hanno perso 7-4: non è bastata la reazione del Settebello, dopo un inizio gara da dimenticare (2-1; 2-0; 1-0; 2-3). L’Italia giocherà la finale per il terzo posto contro la perdente dell’altra semifinale Ungheria-Croazia, poi toccherà concentrarsi sui Mondiali di Doha in programma dal 2 al 18 febbraio per provare a qualificarsi per i Giochi di Parigi 2024