Giorgio Minisini regala la prima medaglia del programma del nuoto artistico all’Italia, la seconda assoluta di questi mondiali a Doha. È un altro argento quello che l'azzurro veste al collo, questa volta arrivato nel solo tecnico maschile. Minisini si mette così alle spalle la delusione del duo misto di domenica, un sesto posto amaro, che si è trasformato in energia per questa finale dove era entrato con il quarto punteggio. L’azzurro chiude, per poco meno di due punti, alle spalle del cinese Yang, sfiorando l’oro. Bronzo per il colombiano Sanchez.