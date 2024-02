Piattaforma 10 metri, Jodoin Di Maria in finale

Sarah Jodoin di Maria si è qualificata per la finale dei tuffi dalla piattaforma ai Mondiali in corso a Doha. L'italo-canadese ha concluso la semifinale al settimo posto, chiudendo con 293.75 punti. Sedicesima un anno fa a Fukuoka, Jodoin Di Maria cercherà di migliorare il settimo posto ottenuto nel 2022 a Budapest, suo miglior piazzamento in carriera ai Mondiali dalla piattaforma. Non ce l'ha fatta, invece, Maia Biginelli. Dopo aver realizzato il primato personale nelle qualificazioni (263.25 pt), la 20enne romana ha concluso le semifinali al 18° posto con 241.40 pt, ma può ritenersi soddisfatta per le prestazioni nella rassegna iridata che la proiettano in una dimensione più alta. La finale è in programma alle 16.30: favorite le cinesi Chen Yuxi e Quan Hongchan.