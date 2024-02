Bronzo per Acerenza nella 5 km. Paltrinieri 5°

Terza medaglia dell'Italia ai Mondiali di nuoto in corso a Doha: bronzo nella 5 km di fondo per Domenico Acerenza, preceduto al traguardo dai francesi Logan Fontaine e Marc-Antoine Olivier. Quinto posto per Gregorio Paltrinieri, a lungo in testa nella gara, che ha detto: "Nella bagarre finale non riuscivo più a nuotare, c'era tanta gente e alcuni contatti non troppo giusti"

