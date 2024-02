Mondiali, Italia d'argento nella staffetta 4X1500

L'analisi della gara

Gara in rimonta, come da previsione quella degli azzurri, che come le nazionali più forti, schierano le due ragazze nelle prime due frazioni. Gabbrielleschi chiude quinta staccata di 2 secondi dall’Australia. Arianna Bridi arriva nel gruppo guidato dagli Stati Uniti con Katie Grimes a 19 secondi dall’Australia. In terza frazione Gregorio Paltrinieri fa il il Paltrinieri: recupera sugli australiani e lascia il testimone a Mimmo Acerenza con circa 2 secondi di vantaggio su Lee in ultima frazione. Mimmo prova a scrollarsi di dosso Lee in tutti modi, ma si arriva allo sprint, dove purtroppo gli australiani ci negano la gioia del secondo oro consecutivo nella staffetta 4x1500. Bronzo per l’Ungheria. Per l’Italia un argento amaro, che ci conferma comunque ai vertici del nuoto di fondo mondiale dopo il bronzo di Budapest nel 2022 e l’oro di Fukuoka dell’anno scorso con tre staffette differenti.