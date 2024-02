Chiara Pellacani e Matteo Santoro hanno conquistato la medaglia d'argento nella specialità sincro mixed da 3 metri ai Mondiali di tuffi a Doha. L'oro è stato vinto dalla coppia australiana, il bronzo è andato alla Corea del Sud. Entrambi romani, 21 anni lei e 17 lui, sono la coppia vincente dell'Italtuffi. L'argento conquistato oggi nel sincro misto dal trampolino, gara introdotta dall'edizione di Kazan 2015, è la terza medaglia iridata di Chiara e Matteo dopo l'argento di Budapest 2022 ed il bronzo di Fukuoka 2023. Il duo italiano ha disputato una gara regolare sin dai due salti obbligatori, l'ordinario indietro carpiato e il rovesciato carpiato. Quarti dopo la seconda tornata, Pellacani e Santoro sono saliti al secondo posto con il primo tuffo libero, il doppio salto mortale e mezzo avanti con un avvitamento (69.30 parziali). Non perfetto da parte di Chiara il triplo e mezzo avanti carpiato che ha fatto scendere la coppia italiana ai piedi del podio. Nell'ultimo salto Pellacani e Santoro, allievi dell'ex trampolinista azzurro Tommaso Marconi, hanno fatto la differenza con il doppio salto mortale e mezzo ritornata carpiato da 68.40 punti parziali. Domonic Bedggood e Maddison Keeney hanno conquistato il secondo oro per l'Australia in questa gara dopo quello del 2019 a Gwangju dove Keeney faceva coppia con Matthew Carter.