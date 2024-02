Arrivano buone notizie per l'Italia dai Mondiali di Doha. Il Settebello statta il pass olimpico per i Giochi di Parigi, grazie alla vittoria per 13-12 contro gli Stati Uniti: la Nazionale del c.t. Alessandro Campagna adesso sfiderà la Grecia nei quarti di finale. Passo olimpico anche per Nicolò Martinenghi nei 100 rana, l'azzurro proverà a vincere una medaglia nella finale in programma lunedì 12 febbraio

Finalmente una squadra italiana si qualifica per l’Olimpiade. Ci riesce il Settebello di Sandro Campagna in una partita delicatissima: l’ottavo di finale dei Mondiali di Doha. Partita da dentro o fuori contro gli USA. Una sconfitta avrebbe escluso la Nazionale italiana di pallanuoto dai Giochi di Parigi 2024. Senza ulteriori occasioni di ripescaggio. Gli Stati Uniti erano già qualificati e quindi liberi di testa. A parte lo svantaggio iniziale, gli azzurri sono stati sempre avanti, ma senza riuscire a staccare gli americani, rimasti in partita fino alla fine. L’Italia alla fine vince 13-12 e nei quarti di finale troverà la Grecia. Pass olimpico anche per Nicolò Martinenghi nei 100 rana, che vince la sua semifinale ai Mondiali di Doha: lunedì 12 febbraio si giocherà una medaglia (quarto tempo di ingresso) con tutti i migliori specialisti al via, compreso un redivivo Adam Peaty: per il britannico miglior crono assoluto.