La nazionale maschile di pallanuoto è in finale ai Mondiali di pallanuoto di Doha. Il Settebello guidato dal Ct Alessandro Campagna ha battuto 8-6 la Spagna, campione d'Europa in carica. La rivale per il titolo uscirà dalla sfida tra Francia e Croazia. Per l'Italia è la terza finale negli ultimi quattro mondiali

