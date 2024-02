Pallanuoto, il Setterosa stacca il pass olimpico

La Nazionale femminile raggiunge quella maschile a Parigi. Il Setterosa batte il Canada 18-12 nella 'finalina' per il settimo posto ai Mondiali di Doha e conquista la qualificazione per l'Olimpiade di Parigi 2024

Il Setterosa supera 18-12 il Canada nella finale per il settimo posto ai Mondiali di Doha e si qualifica così per Parigi 2024. Le azzurre battono per la seconda volta le nordamericane nel torneo iridato nel paese emiratino e conquistano il pass olimpico alla sesta e ultima opportunità. Ottima difesa, che salva sei inferiorità numeriche su nove, e attacco incisivo con la cinquina di Bianconi e le quaterne di Avegno e Giustini. Per l'Italia femminile, oro ad Atene 2004 e argento a Rio de Janeiro 2016, è un ritorno ai Giochi dopo aver perso l'edizione di Tokyo, disputata nel 2021, cui non era qualificata. Sono dieci squadre che parteciperanno alle Olimpiadi di Parigi 2024: Francia (paese ospitante), Olanda e Spagna (Mondiali 2023), Australia (Oceania), Cina (Asian Games), Stati Uniti (Panamericani 2023), Grecia (Europei 2024), Ungheria e Italia (Mondiali di Doha), Sudafrica (Africa, da confermare).