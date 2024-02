Pilato, Franceschi e 4x100 misti vincono il bronzo

Altre tre medaglie e storico risultato per l'Italia ai Mondiali di Doha: per la prima volta nella storia gli azzurri vanno in doppia cifra di podi mondiali nel nuoto (19 in totale). La decima medaglia arriva da Benedetta Pilato, alla quarta medaglia mondiale in carriera, nei 50 metri rana. L'undicesima è stata vinta invece da Sara Franceschi, il bronzo nei 400 metri misti. La dodicesima nella 4x100 misti uomini

