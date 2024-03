Champions pallanuoto, su Sky Pro Recco e Brescia

Su Sky appuntamento con la pallanuoto maschile, con i match della LEN Champions League 2023/2024. Su Sky e in streaming su NOW le partite in casa e in trasferta delle due squadre italiane in corsa nella più importante competizione maschile per club a livello europeo, la Pro Recco, detentrice del trofeo, e l’AN Brescia.

Prima giornata dei quarti di finale

Tra venerdì 8 e sabato 9 marzo si giocano le partite della prima giornata dei quarti di finale che, come per la Regular Season, è una fase divisa in due gironi. Quattro le squadre inserite in ognuno dei due gruppi, con 6 incontri in tutto da disputare, tre validi per l’andata e altrettanti per il ritorno. La prima delle due italiane a scendere in acqua sarà la Pro Recco, che per il Gruppo A, ospiterà i francesi del Marsiglia. Diretta alle ore 18.30 su Sky Sport Arena e NOW. Telecronaca di Ettore Miraglia, affiancato nel commento dal CT della Nazionale maschile Alessandro Campagna. Sabato 9 marzo, sfida in trasferta per l’AN Brescia, inserita nel Gruppo B, che andrà a far visita agli spagnoli del Barcellona. Anche in questo caso, match live su Sky Sport Arena e NOW a partire dalle ore 12.30, sempre con la telecronaca di Ettore Miraglia e il commento di Alessandro Campagna.