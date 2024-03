Curtis da record nei 50 stile libero: va a Parigi

Agli Assoluti di Riccione, la 17enne ha stampato il nuovo record italiano e stabilito il primato europeo juniores dei 50 stile libero in 24”56, andando a migliorare il record nazionale di Silvia Di Pietro. Ha guadagnato così il pass per le Olimpiadi di Parigi

Sara Curtis , 17 anni, ha riscritto il primato italiano sui 50 stile libero, agli Assoluti in corso allo Stadio del Nuoto di Riccione , record che è valso anche il pass per i giochi di Parigi, dove sarà l'atleta più giovane della spedizione azzurra. Con il tempo di 24"56 la nuotatrice di Savigliano (Cuneo), papà italiano e mamma nigeriana - tesserata per CS Roero -, ha cancellato il 24"72 siglato da Silvia Di Pietro con il quarto posto a Roma 2022. Ha inoltre limato 35 centesimi al primato personale (precedente 24"91) e 31 a quello europeo juniores (24"87 della russa Daria Tatarinova, risalente al luglio 2021).

"Felicissima, ancora non ci credo"

"Era questo l'obiettivo degli Assoluti, anche se non l'avevo detto a nessuno: un po' per scaramanzia - ha poi raccontato Curtis - L'unico che lo sapeva era il responsabile delle squadre nazionali giovanili Marco Menchinelli a cui l'avevo preannunciato a fine dicembre. Sono felicissima, ancora non ci credo. Non mi aspettavo di fare già questo tempo. La gara l'avevo preparata e mi aspettavo di avvicinarmi per poi farlo a giugno al Settecolli".