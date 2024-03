Champions pallanuoto, su Sky Pro Recco e Brescia

Su Sky appuntamento con la pallanuoto maschile, con i match della LEN Champions League 2023/2024. Su Sky e in streaming su NOW le partite in casa e in trasferta delle due squadre italiane in corsa nella più importante competizione maschile per club a livello europeo, la Pro Recco, detentrice del trofeo, e l’AN Brescia. Tra martedì 19 e mercoledì 20 marzo si giocano le partite della seconda giornata dei quarti di finale che, come per la Regular Season, è una fase divisa in due gironi. Quattro le squadre inserite in ognuno dei due gruppi, con 6 incontri in tutto da disputare, tre validi per l’andata e altrettanti per il ritorno.

Oggi su Sky: VK Jadran Spalato-Pro Recco

La prima delle due italiane a scendere in acqua sarà la Pro Recco, che oggi per il Gruppo A, sarà ospite dei croati del VK Jadran di Spalato. Diretta alle ore 19 su Sky Sport Arena e NOW. Telecronaca di Daniele Barone, affiancato nel commento dal CT della Nazionale maschile Alessandro Campagna. Mercoledì, sfida casalinga per l’AN Brescia, inserita nel Gruppo B, che se la vedrà con gli ungheresi della FTC Telekom, meglio conosciuta come Ferencvaros. Anche in questo caso, match live su Sky Sport Arena e NOW a partire dalle ore 20, sempre con la telecronaca di Daniele Barone e il commento di Alessandro Campagna.