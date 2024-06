Pallanuoto, Final Four: oggi Pro Recco-Olympiacos

Tra oggi e venerdì 7 giugno, a Malta, si decide il campione europeo di pallanuoto. Con il Brescia fuori dai giochi, tocca alla Pro Recco rappresentare l’Italia nella fase finale della competizione. Alle 19 -in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW- la prima semifinale: la Pro Recco, alla ricerca del suo quarto trofeo consecutivo, affronterà i greci dell’Olympiacos in una gara piena di insidie per gli italiani