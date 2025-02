Mikaela Shiffrin ha vinto lo slalom speciale di Sestriere. Un successo alla sua maniera per la campionessa statunitense che, grazie al crono di 1'50"33, ha fatto registrare la vittoria numero 100 in Coppa del Mondo di una carriera stellare. Completano il podio la croata Zrinka Ljutic in 1'50"94 e l'altra americana Paula Moltzan in 1'50"97, staccate rispettivamente di 61 e 64 centesimi

Mikaela Shiffrin torna a vincere a Sestriere, conquistando il 100^ successo in carriera in Coppa del Mondo. La statunitense chiude lo slalom speciale con il tempo di 1'50"33, staccando di 61 centesimi la croata Zrinka Ljutic, in 1'50"94. Completa il podio l’altra statunitense Paula Moltzan, al traguardo in 1'50"97 e staccata di 64 centesimi da Shiffrin. Marta Rossetti la migliore delle italiane, ma solo 16^. In classifica, invece, dopo una seconda manche con fondo sempre più morbido anche Martina Peterlini 19e^ e Lara della Mea 21^. La Coppa del Mondo donne va ora in Norvegia, a Kvitfjell dove Federica Brignone e Sofia Goggia saranno impegnate in due discese e un superG.