SuperG Crans-Montana, vince Odermatt. Paris terzo

Nel superG di Crans-Montana, splendido terzo posto di Dominik Paris, con il tempo di 1.21.92, dietro alla coppia svizzera formata da Alexis Monney (secondo) e dall’inarrivabile Marco Odermatt. Per Paris si tratta del primo podio in questa stagione, il 48esimo in carriera. Non lontano dal podio l’altro azzurro Mattia Casse, che chiude quinto. Undicesimo posto per Innerhofer SCI, COPPA DEL MONDO MASCHILE: LE CLASSIFICHE

Dominik Paris torna sul podio con un bel terzo posto in 1'21"92 nel superG di Coppa del mondo di Crans Montana. Per l'azzurro si tratta del 48esimo podio in carriera. La vittoria é andata al padrone di casa, il campione svizzero Marco Odermatt, sceso in 1'21"53. Per lui é il successo n.45 in carriera e l'ottavo di questa stagione che gli sta assicurando a 28 anni la sua quarta coppa del mondo consecutiva. Alle sue spalle, il suo connazionale Alexis Monney in 1'21"81, per una doppietta svizzera. Non tripletta, grazie a Dominik Paris, che torna sul podio un anno dopo l'ultima volta, quando chiuse terzo nel superG di Kvitfjell.

SuperG, Casse quinto. 11^ Innerhofer Oltre che per Paris, l'Italia sorride anche per il bel quinto posto dell'altro azzurro Mattia Casse. Un risultato che lo lancia con 260 punti in seconda posizione nella classifica di superG alle spalle del solito Odermatt che é a quota 441 con coppa di disciplina ormai vicinissima. Gran gara anche di Christof Innerhofer, con i suoi 40 anni il veterano della coppa, che con un ottimo 11/o in tempo ha messo in riga moltissimi giovani talenti. Sabato e domenica prossima la coppa sarà n Slovenia per il gigante e lo speciale di Kranjska Gora.