Pro Recco, è finale Champions: battuto Olympiacos

La Pro Recco non si ferma più. Prosegue all'interno delle Final Four di Champions League, in scena a Malta, l’avventura della squadra di Suknov che vola dritta in finale grazie alla vittoria ai calci di rigore contro l’Olympiacos, al termine del match concluso sul punteggio di 9-9. Decisiva la parata di Negri sul quarto rigore dell’Olympiacos, con i rigori che hanno visto trionfare la Pro Recco sul punteggio di 4-2. Adesso, testa alla finale in programma venerdì 7 giugno (in diretta alle 21 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW) nella quale la Pro Recco affronterà una tra Ferencvaros e Novi Beograd.