Europei, 10km: Pozzobon 2^, Gabbrielleschi 3^

Due italiane sul podio nella 10km di fondo, la prima delle gare di nuoto in acque libere degli Europei di Belgrado. Nelle acque dell'Ada Ciganlija è Leonie Beck a trionfare davanti alle due azzurre Barbara Pozzobon, argento, e Giulia Gabbrielleschi, bronzo. La tedesca - che si conferma campionessa d'Europa - vince in rimonta e beffa in volata la Pozzobon, che ha chiuso solamente con 0.1 secondi di ritardo. Veronica Santoni, la terza italiana in gara, ha chiuso al 16° posto. Alle 12 in programma la 10km maschile con Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza.