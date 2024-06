Europei nuoto, due ori e due argenti per l'Italia

Nella 25 km maschile, doppietta azzurra con Verani oro e Furlan argento; Barbara Pozzobon domina la 25 km femminile. La prima medaglia della quinta giornata degli Europei di nuoto, in corso di svolgimento a Belgrado, era arrivata dal nuoto artistico con l'argento del duo Pelati-Rizzea nel misto tecnico

Doppietta Verani-Furlan nella 25 km maschile

Un'altra giornata trionfale per il nuoto italiano agli Europei, in corso di svolgimento a Belgrado. Doppietta azzurra nella 25 km maschile: oro per Dario Verani davanti a Matteo Furlan. Il bronzo è andato al francese Axel Reymond.