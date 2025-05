Figlia d'arte ma non solo, Tania è stata la regina italiana dei tuffi, capace di competere anche con le formidabili atlete cinesi per oltre un decennio. Una carriera ricchissima di successi, con l'acuto del bronzo individuale e dell'argento olimpico in coppia (con la storica compagna Francesca Dallapé) a Rio 2016, all'ultima Olimpiade della carriera. Non sono mancati anche i momenti di difficoltà, da cui si è sempre ripresa alla grande, come fanno le vere campionesse