Europei nuoto, Paltrinieri oro nella 5 km

Gregorio Paltrinieri medaglia d'oro nella 5 km in acque libere agli europei di nuoto, in corso a Budapest. Il campione azzurro - dopo la quarta posizione ottenuta nella 10 km - ha ottenuto il successo, grazie a un'accelerazione negli ultimi 1000 metri decisiva per la vittoria. Completano il podio gli ungheresi David Betlehem (+2.27) e Kristof Rasovszky (+7.77). Settima posizione per Marcello Guidi (+19.20), decimo posto invece per Dario Verani (+1:18.18). E' il secondo successo di giornata per l'Italia dopo quello ottenuto da Ginevra Taddeucci nella prova femminile.