Federica Pellegrini a Buffa Talks

Appuntamento da venerdì 11 luglio, alle 11 su Sky Sport 24; alle 13.15, alle 21.15 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Disponibile on demand e su Sky Sport Insider. Inoltre, dall'11 luglio al 3 agosto su Sky e NOW da non perdere i Mondiali di nuoto a Singapore ITALIA, I 34 CONVOCATI PER I MONDIALI DI NUOTO

La più grande nuotatrice italiana di sempre, Federica Pellegrini, è l’ospite del nuovo episodio di Federico Buffa Talks, la produzione originale Sky Sport con Federico Buffa e il direttore Federico Ferri, da venerdì 11 luglio alle 11 su Sky Sport 24; alle 13.15, dopo la partita di pallanuoto dei Mondiali di Singapore con le Azzurre impegnate contro la Nuova Zelanda, e alle 21.15, su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, disponibile on demand, come le precedenti interviste del ciclo Federico Buffa Talks. Approfondimenti dedicati anche su Sky Sport Insider, lo spazio premium del sito skysport.it.

Una carriera leggendaria Federica Pellegrini rappresenta record e vittorie. Prima medaglia d’oro olimpica del nuoto femminile italiano, undici record del mondo, cinque finali consecutive su cinque Olimpiadi nella stessa specialità, i 200 sl, da Atene 2004 a Tokyo 2020; un oro e un argento olimpici, sette ori mondiali e quattordici ori europei. A fine mese, a Singapore entrerà nella Hall of Fame del nuoto mondiale, ma la sua eredità va oltre i titoli, un dono per lo sport italiano. Numeri e traguardi di una carriera leggendaria che però, la raccontano solo in parte, perché Pellegrini non è solo la campionessa, è una donna che ha sempre lottato per rivendicare la sua libertà di pensare, di parlare, di essere, di confrontarsi, anche con il rischio di andare controcorrente.

'Rompere gli schemi mi veniva naturale' “Rompere gli schemi è sempre stata una cosa che mi veniva abbastanza naturale- le parole di Federica Pellegrini-e volevo essere la prima donna nel mio sport a fare cose riservate fino a quel momento soltanto agli uomini e questo è stato per me uno stimolo incredibile. Soprattutto nei primi anni della mia carriera, ho sempre avuto una personalità molto divisa, da una parte - a volte in lotta l'una con l'altra - c'era la ragazza che voleva essere normale, Federica, dall'altra invece c'era la Pellegrini, una ragazza ingombrante, una donna che vinceva, di successo, molto determinata, cosciente di quello che voleva".

'Ho cambiato l'approccio col mondo il giorno dopo che ho smesso di nuotare' La sua ostinazione, il suo atteggiamento riservato e distaccato le hanno spesso conferito negli anni l’etichetta di superba e altezzosa. Federico Buffa: “Una cosa che ho letto nelle interviste che hai rilasciato è: Antipatica? Io competo. In questo momento c'è lo spirito di Kobe Bryant che ti direbbe: “Fede, per favore spiegaglielo perché questi qua non capiscono che finché sei un'atleta, con una voglia di vincere di natura compulsiva ossessiva pura, e stai competendo al più alto livello mondiale, non hai il tempo per essere simpatico. Prendimi da dieci giorni dopo che ho smesso e vedrete che vedrete un altro me”. “Corrisponde in tutto, io ho cambiato il mio approccio con il mondo il giorno dopo che ho smesso di nuotare- le parole di Federica Pellegrini- perché fondamentalmente per noi lo sport è una guerra che si combatte ogni giorno sul campo di battaglia, per noi è quello”.

Una longevità sportiva senza eguali Nel racconto della carriera e della vita di Federica, emergono momenti e personaggi che hanno segnato in modo importante il suo cammino. Tra i momenti: l’argento di Atene, appena sedicenne, che segna il primo grande impatto con i riflettori, l’ingresso nel mondo adulto con le sue responsabilità; la consacrazione a Pechino 2008 e le ombre del successo, la fatica, il corpo e la mente che si ribellano; la magia di Roma 2009, le vittorie sì, ma anche le delusioni, le sconfitte, il rapporto con l’errore e il fallimento. Fino alla quinta Olimpiade, simbolo di una longevità sportiva senza eguali. “Credo che l'impresa di raggiungere la quinta finale olimpica consecutiva, ed essere così competitiva, è una delle più grandi imprese che possiamo raccontare nello sport italiano senza medaglia, perché arrivare a fare la quinta Olimpiade in quel modo è qualcosa di incredibile”. Il commento di Federico Ferri.

'Castagnetti mi ha preso e ricostruito, pezzo per pezzo' Tra le persone che hanno segnato e indirizzato il suo percorso c’è Alberto Castagnetti, guida sportiva e di vita, ancora di salvezza quando tutto sembrava naufragare che, con la sua morte prematura, ha aperto una voragine in Federica che solo il richiamo dell’acqua, è riuscito a colmare. “Sono quelle persone che nella vita devi avere la fortuna di incontrare nel momento giusto" spiega Federica Pellegrini. "Alberto mi ha preso e mi ha ricostruito, pezzetto per pezzetto, modificando anche il mio modo di nuotare, il mio modo di intendere l'allenamento. Pretendeva tanto e io da lui ho imparato a pretendere tanto da me stessa”. E infine il legame con l’acqua, la sua comfort zone, il centro del suo mondo.“L'acqua ti sceglie -ammette la Pellegrini-perché è un ambiente che ti isola completamente dal resto del mondo, lo scegli se hai un determinato tipo di carattere. Io sono sempre stata una bimba, una ragazzina molto timida e molto introversa, quindi, per me è stato facile scegliere l'acqua sono sicura che l’acqua abbia scelto me”.