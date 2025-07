Un altro grande evento nell’estate di Sky Sport, i World Aquatics Championships "Singapore 2025". Si parte venerdì 11 luglio con la pallanuoto, poi acque libere e artistico. Poi dal 27 luglio inizierà il programma in vasca. Lo spettacolo degli sport acquatici è in diretta su Sky e in streaming su NOW. Le gare, studi, ospiti, approfondimenti e collegamenti con le piscine e tutti i campi di gara FEDERICA PELLEGRINI A BUFFA TALKS

La 22^ edizione dei Campionati Mondiali di Nuoto, "World Aquatics Championships 2025", che si svolge a Singapore da venerdì 11 luglio a domenica 3 agosto, è in diretta su Sky e in streaming su NOW. Un programma molto ricco e serrato, lungo 24 giorni, che inizia con i tornei di pallanuoto, maschile e femminile, che si svolgeranno fino a giovedì 24 luglio presso l’OCBC Aquatic Centre del Singapore Sports Hub.

Al via con Setterosa e Settebello Il Setterosa esordirà venerdì 11 luglio contro la Nuova Zelanda alle 11.35, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW; seconda sfida domenica 13 luglio contro l’Australia alle 11.35, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e NOW; infine, il terzo incontro martedì 15 luglio contro Singapore alle 13.10, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW. Il Settebello esordirà sabato 12 luglio alle 14.45 contro la Romania, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e NOW; lunedì 14 luglio la sfida contro la Serbia alle 14.45, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW; terzo e ultimo match mercoledì 16 luglio alle 07.45 contro il Sudafrica in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW. I tornei di pallanuoto proseguiranno con le sfide di playoff, quarti, semifinali e finali (femminile mercoledì 23 luglio, maschile giovedì 24 luglio). Le telecronache saranno di Daniele Barone, Ettore Miraglia e Andrea Colnago., i commenti tecnici di Maurizio Felugo (campione del mondo nel 2011, argento olimpico a Londra 2012, presidente della Pro Recco), Riccardo Tempestini (argento mondiale nel 1986 e già allenatore della Pro Recco) e Leonardo Binchi (argento europeo nel 2001 e allenatore del Waterpolo Milano). Leggi anche Mondiali nuoto in vasca: il calendario

Da martedì 15 le gare di nuoto in acque libere Tra il 15 e il 20 di luglio, sulla spiaggia di Palawan dell’isola di Sentosa, si terranno le gare di nuoto in acque libere e saranno tutte in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW. Si parte martedì 15 luglio alle 2 con la 10km femminile; mercoledì 16 luglio alle 2 la 10 km maschile; venerdì 18 luglio la 5km femminile alle 2 e la 5km maschile alle 4.30; sabato 19 luglio alle 2 la 3km sprint femminile e alle 4 la 3k sprint maschile; domenica 20 luglio si chiude alle 2 con la staffetta mista 4x1.5 km alle 2. Il telecronista sarà Luigi Vaccariello, il commento tecnico di Arianna Bridi (campionessa europea nella 25km a Loch Lomond nel 2018).

Nuoto artistico, da venerdì 18 luglio Per il nuoto artistico, appuntamento dal 18 al 25 luglio presso la World Aquatics Championships Arena del Singapore Sports Hub. Otto giorni di gare emozionanti, con tutte le finali in diretta. Da segnalare sabato 19 luglio le finali di solo tecnico maschile (dalle 8 su Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW) e femminile (dalle 12.30 su Sky Sport Arena e NOW), domenica 20 luglio la finale di squadra libero (alle 12.30 su Sky Sport Arena e NOW), mercoledì 23 luglio alle 13.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e NOW la finale del duo tecnico misto. Le telecronache saranno di Francesca Zambon, i commenti tecnici di Costanza Fiorentini (4 argenti e 3 bronzi europei tra il 2004 e il 2008) e Gemma Galli (2 argenti e un bronzo mondiali tra il 2019 e il 2022).

Campionati del mondo di pallanuoto, il programma su Sky Venerdì 11 luglio - Donne ore 07.45: Francia-Gran Bretagna Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW

Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW ore 10.00: Giappone-Croazia Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW

ore 11.35: Italia-Nuova Zelanda Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW

ore 14.45: Grecia-Ungheria Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW Sabato 12 luglio – Uomini ore 10.00: Spagna-Giappone Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e NOW

Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e NOW ore 11.35: Ungheria-Australia Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e NOW

Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e NOW ore 13.10: Montenegro-Grecia Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e NOW

Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e NOW ore 14.45: Romania-Italia Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e NOW Domenica 13 luglio – Donne ore 07.45: Croazia-Grecia Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW

Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW ore 10.00: Spagna-Francia Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e NOW

Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e NOW ore 11.35: Australia-Italia Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e NOW

Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e NOW ore 14.45: Olanda-USA Sky Sport Mix e NOW Lunedì 14 luglio – Uomini ore 07.45: Giappone-Ungheria Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW

Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW ore 10.00: Australia-Spagna Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW

Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW ore 11.35: Croazia-Montenegro Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW

Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW ore 14.45: Italia-Serbia Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW Martedì 15 luglio – Donne ore 10.00: Cina-Olanda Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW

Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW ore 11.35: Australia-Nuova Zelanda Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW

Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW ore 13.10: Italia-Singapore Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW

Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW ore 14.45: Croazia-Ungheria Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW Mercoledì 16 luglio – Uomini ore 07.45: Italia-Sudafrica Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW

Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW ore 10.00: Serbia-Romania Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW

Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW ore 11.35: Grecia-Croazia Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW

Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW ore 14.45: Spagna-Ungheria Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW Giovedì 17 luglio – Donne ore 10.00: Playoff Sky Sport Mix e NOW

Sky Sport Mix e NOW ore 11.35: Playoff Sky Sport Mix e NOW

Sky Sport Mix e NOW ore 13.10: Playoff Sky Sport Mix e NOW

Sky Sport Mix e NOW ore 14.45: Playoff Sky Sport Mix e NOW Venerdì 18 luglio – Uomini ore 10.00: Playoff Sky Sport Mix e NOW

Sky Sport Mix e NOW ore 11.35: Playoff Sky Sport Mix e NOW

Sky Sport Mix e NOW ore 13.10: Playoff Sky Sport Mix e NOW

Sky Sport Mix e NOW ore 14.45: Playoff Sky Sport Mix e NOW Sabato 19 luglio – Donne ore 10.00: Quarto di finale 1 Sky Sport Mix e NOW

Sky Sport Mix e NOW ore 11.35: Quarto di finale 2 Sky Sport Mix e NOW

Sky Sport Mix e NOW ore 13.10: Quarto di finale 3 Sky Sport Mix e NOW

Sky Sport Mix e NOW ore 14.45: Quarto di finale 4 Sky Sport Mix e NOW Domenica 20 luglio – Uomini ore 10.00: Quarto di finale 1 Sky Sport Mix e NOW

Sky Sport Mix e NOW ore 11.35: Quarto di finale 2 Sky Sport Mix e NOW

Sky Sport Mix e NOW ore 13.10: Quarto di finale 3 Sky Sport Mix e NOW

Sky Sport Mix e NOW ore 14.45: Quarto di finale 4 Sky Sport Mix e NOW Lunedì 21 luglio – Donne ore 11.35: Semifinale 1 Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e NOW

Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e NOW ore 15.35: Semifinale 2 Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e NOW Martedì 22 luglio – Uomini ore 11.35: Semifinale 1 Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e NOW

Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e NOW ore 15.35: Semifinale 2 Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e NOW Mercoledì 23 luglio – Donne ore 11.35: Finale 3°/4° posto Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e NOW

Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e NOW ore 15.35: Finale 1°/2° posto Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW Giovedì 24 luglio – Uomini ore 11.35: Finale 3°/4° posto Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e NOW

Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e NOW ore 15.35: Finale 1°/2° posto Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix e NOW

Campionati del mondo di nuoto in acque libere, il programma su Sky e NOW Martedì 15 luglio ore 02.00: 10km femminile Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW Mercoledì 16 luglio ore 02.00: 10 km maschile Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW Venerdì 18 luglio ore 02.00: 5km femminile Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW

Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW ore 04.30: 5km maschile Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW Sabato 19 luglio ore 02.00: 3km sprint femminile Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW

Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW ore 4.00: 3km sprint maschile Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW Domenica 20 luglio ore 02.00: 4x1.5 km mista Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e NOW