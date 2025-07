Letteralmente. L'ex campionessa ha dovuto abbandonare la carriera agonistica a 28 anni dopo due interventi chirurgici per una forma lieve di miocardite, ma il nuoto rimane sempre il suo più grande amore (insieme ai libri). Un amore che cercherà di far trasparire anche ai Mondiali di Singapore, stavolta nelle vesti di commentatrice per Sky Sport, in programma fino al prossimo 3 agosto