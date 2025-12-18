la storia
John Cena è stato più grande anche del wrestling
Lo scorso weekend il lottatore, ma più che altro showman, di West Newbury ha messo fine alla sua carriera da wrestler nel ring, disputando il suo ultimo match durante Saturday Night’s Main Event. Tra applausi e polemiche, si è chiuso il viaggio di un uomo che ha dimostrato di saper essere più grande dello sport che ha praticato
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi