Con l'argento nella 10km in acque libere ai Mondiali di nuoto, Gregorio Paltrinieri si conferma uno degli atleti italiani più vincenti di sempre: è l'ottavo Mondiale consecutivo in cui va a medaglia. Nel 2023 è stato ospite di Federico Buffa Talks, la produzione originale Sky condotta da Federico Buffa e dal direttore di Sky Sport Federico Ferri: un'intervista/manifesto che riproponiamo integralmente su Sky Sport Insider e Sky On Demand. Appuntamento anche alle 19.00 su Sky Sport Uno