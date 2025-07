Martinenghi e Ceccon in semifinale: i i risultati

Marco De Tullio è in finale nei 400 stile libero. Finale conquistata anche dalle due 4×100 stile libero, la maschile col terzo tempo, la femminile col settimo crono. Bene anche Martinenghi e Ceccon, entrambi in semifinale nei 100 rana e nei 50 farfalla. Viberti si qualifica con il nono tempo in semifinale nei 100 rana. Cocconcelli in semifinale nei 100 farfalla con il 16° tempo. Eliminate Franceschi e Gastaldi, in batteria nei 200 misti

Parte forte l'Italia in vasca ai Mondiali di nuoto. Marco De Tullio nei 400 sl e le staffette 4x100 stile libero sono in finale; Costanza Cocconcelli, Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi e Ludovico Blu Art Viberti in semifinale. Partiamo dall'esordio di Thomas Ceccon che si qualifica alla semifinale dei 50 farfalla con l'ottavo tempo. Il primatista italiano (22"68) e campione del mondo di Fukuoka 2023 nuota in 23"06, rallentando negli ultimi quindici metri. I 100 rana garantiscono spettacolo ad ogni sessione e soprattutto pronostico incerto per una densità come sempre pazzesca. Proveranno a far saltare il banco il campione olimpico Nicolò Martinenghi e il giovane rampante Ludovico Blu Art Viberti ormai gasato dopo aver portato al 61esimo Settecolli il primato italiano dei 50 in 26"27, cancellando il 26"33 che apparteneva proprio a Tete. Martinenghi tocca in 58"84, con un passaggio a tutta in 27"11 e un ritorno più cadenzato in 31"73, per il terzo riscontro cronometrico; sei posizioni più giù per il 23enne piemontese - tesserato per Fiamme Oro e CN Torino, allievo di Antonio Satta - che chiude in 59"56. Brava e fortunata Costanza Cocconcelli che accede alla semifinale dei 100 farfalla con il sedicesimo crono.