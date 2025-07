Martinenghi argento nei 100 rana: "Stavo male"

Nicolò Martinenghi è argento nei 100 rana ai Mondiali di nuoto a Singapore. L'oro mondiale dei 100 rana è andato al cinese Qin Haiyang con il tempo di 58''23 davanti a Tete (58''58). Bronzo per kirghiso Denis Petrashov (58''88). Sesto l'altro azzurro Ludovico Viberti. Per Martinenghi, campione olimpico in carica sulla distanza, si tratta della quarta medaglia iridata consecutiva dopo i secondi posti di Fukuoka 2023 e l'oro di Budapest 2024. Una medaglia storica quella di Nicolò Martinenghi perché la duecentesima per la Federnuoto ai Mondiali, una leggenda iniziata a Belgrado 1973 con l'argento di Klaus Dibiasi dai 3 metri.