Mondiali nuoto, le finali LIVE dalle 13 su Sky

Settima giornata di finali a Singapore. Il programma si apre coi 50 farfalla donne, in cui c'è l'azzurra Di Pietro. Spazio anche a Ceccon (in finale nei 100 farfalla). L'Italia sarà protagonista anche dell'ultima gara, la staffetta 4x100 stile libero mista. Tutto in diretta dalle 13 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul liveblog di skysport.it cronaca e aggiornamenti in tempo reale

