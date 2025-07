Tocci e Marsaglia in finale nei 3 metri sincro

Italia protagonista a Singapore anche nei tuffi, con Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia che si giocheranno una medaglia alle ore 10 nella finale del trampolino sincro da tre metri maschile. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Mix e in streaming su NOW

Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia si giocheranno una medaglia alle ore 10 nella finale del trampolino da tre metri maschile ai Mondiali a Singapore. I vice campioni del mondo a Doha 2024 e d’Europa ad Antalya 2025, quarti ai Giochi Olimpici di Parigi, si sono qualificati grazie all'ottavo punteggio complessivo (su 26 coppie al via) con 371.58. Quarti fino all'ultimo tuffo, Tocci e Marsaglia hanno pagato un'imperfezione nel triplo e mezzo ritornato, l’unico raggruppato della serie, scivolando di ben quattro posizioni. In testa alla classifica gli inarrivabili cinesi Wang Zongyuan e Zheng Jiuyuan con 445.83. In questi ultimi due anni Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia ai Mondiali di Doha di febbraio 2024 hanno conquistato l’argento con 384.24 punti in finale, alle Olimpiadi di agosto 2024 a Parigi quarti con 403.05 in finale e agli Europei di due mesi fa ad Antalya hanno conquistato l’argento con 386.70 in finale.