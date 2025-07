Hanno solo 14 anni, ma già brillano come due stelle mature nel firmamento dei tuffi mondiali. Lia e Mia Cueva Lobato, gemelle originarie di Jalisco, hanno conquistato il bronzo nel trampolino 3 metri sincro ai Mondiali di Singapore 2025: dietro solo alla Cina e alla Gran Bretagna, ma davanti all'Australia. Una medaglia dal valore importante, ma non la prima per la coppia messicana. Nel loro palmarès figura già un argento conquistato davanti al proprio pubblico ai campionati mondiali di tuffi di Guadalajara 2025, battute solo dalle cinesi. Con movimenti perfettamente sincronizzati e una maturità tecnica rara per la loro età, le sorelle hanno superanto nazioni veterane come Australia e Canada. Ma non sono episodi isolati: alle spalle hanno una collezione di medaglie giovanili (gli ori e gli argenti ai Campionati Panamericani Giovanili di Medellín) che sembrano indicare un percorso netto e chiaro in direzione delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Gemelle fisicamente simili, ma diverse poi nei dettagli: una preferisce i salti avanti, l'altra quelli indietro, ma senza mai perdere quella sincronia che oggi vale un bronzo, domani chissà. Dopo l'era di Paola Espinosa e Rommel Pacheco, i tuffi messicani sembra poter aver ritrovato slancio con Lía e Mía Cueva Lobato: la nuova generazione.