Medaglia numero 18 per l'Italia ai Mondiali di nuoto a Singapore. La terza per la tuffatrice Chiara Pellacani, bronzo nel trampolino tre metri. L'azzurra chiude alle spalle delle cinesi Chen Yiwen-Chen Jie approfittando dell'errore dell'australiana Maddison Keeney all'ultimo tuffo

Nuova gioia italiana dai Mondiali di tuffi a Singapore, la terza firmata da Chiara Pellacani. Dopo il terzo posto nel trampolino da 1 metro e lo storico oro conquistato nel sincro con Matteo Santoro, altro bronzo per la 22enne nel trampolino 3 metri. L'azzurra ha chiuso con un punteggio complessivo di 323.30 dietro alla coppia cinese formata da Chen Yiwen (389.70) e Chen Jie (356.40). Pellacani era quarta prima dell'ultimo tuffo, ma è stata agevolata dall'errore commesso, praticamente con la medaglia in mano, dall'esperta australiana Maddison Keeney, fermatasi prima del suo salto. Si tratta della seconda azzurra nella storia a finire sul podio mondiale in questa gara dopo Tania Cagnotto. L'altra italiana in gara, Elisa Pizzini, chiude invece in decima posizione con il punteggio di 280.80.