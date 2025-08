Nuoto, Italia in finale nella 4x100 mista maschile

L'Italia, con il 3° posto in batteria in 3:30.40, si giocherà la finale della 4x100 mista maschile nell'ultima giornata dei Mondiali di nuoto a Singapore. Fuori, invece, le ragazze nella staffetta femminile, così come Razzetti nei 400 misti maschili e Franceschi nei 400 misti donne

Nell'ultima giornata dei Mondiali di nuoto di Singapore, l'unico sorriso per l'Italia è arrivato dalla 4×100 mista maschile chiusa al terzo posto in 3:30.40, alle spalle degli Stati Uniti (3:29.65) e della Russia (3:30.05). Eliminate, invece, la Cina e l'Australia. Con questo risultato, l'Italia del nuoto in vasca raggiunge quota 25 finali, record assoluto per un Mondiale. Fuori, invece, le ragazze nella staffetta mista femminile, che hanno concluso al 10° posto in 4:00.12. Anche in questo caso, primo posto per gli Stati Uniti (3:54.49) davanti ad Australia (3:55.80) e Germania (3:56.44). Out anche Alberto Razzetti (12° nei 400 misti) e Sara Franceschi (17^ nei 400 misti donne).