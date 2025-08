Simone Cerasuolo, unico oro italiano del nuoto in piscina ai Mondiali di Singapore, ha vissuto l’ultima giornata di gare negli studi di Sky Sport. Il campione del mondo ha scoperto il 'dietro le quinte' del nostro lavoro, ha seguito con noi la finale di Benedetta Pilato e anche il Gran Premio di Formula 1 in Ungheria. Al termine della giornata, ci ha raccontato le sue emozioni, alcuni retroscena sulla sua finale e svelato i suoi sogni per il futuro