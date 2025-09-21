Mondiali di nuoto paralimpico: 3 ori per l'Italia

I Mondiali di Nuoto Paralimpico a Singapore iniziano subito con l'Italia protagonista. La protagonista assoluta è Monica Boggioni, che vince l'oro nei 50 stile libero S5 e nei 50 rana SB3. Il terzo oro di giornata porta il nome di Alberto Amodeo, che conquista il titolo mondiale nei 400 stile libero S8. Argento per Gilli, Ghiretti e Schortechini e bronzo a Raimondi, Fantin e Morelli

Italia scintillante ai Mondiali di Nuoto Paralimpico di Singapore. Gli atleti e le atlete azzurre hanno conquistato ben 3 ori e 9 medaglie totali nel corso della prima giornata di gare all' l’Aquatic Centre Hub. Protagonista di giornata Monica Boggioni, vincitrice di due ori, nei 50 stile libero S5 e nei 50 rana SB3. Il terzo oro di giornata porta il nome di Alberto Amodeo, per la vittoria nei 400 stile libero S8. I tre argenti vanno a Carlotta Gilli nei 100 farfalla S13 , Giulia Ghiretti nei 100 rana SB4 e Alessia Scortechini nei 50 stile libero S10. Vincono invece il bronzo Stefano Raimondi nei 100 rana S9, Antonio Fantin nei 100 dorso S6 e Efrem Morelli nei 50 rana SB3.