Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mondiali di nuoto paralimpico: 3 ori per l'Italia, 9 medaglie in totale

SINGAPORE
Credits: Ufficio stampa Finp

I Mondiali di Nuoto Paralimpico a Singapore iniziano subito con l'Italia protagonista. La protagonista assoluta è Monica Boggioni, che vince l'oro nei 50 stile libero S5 e nei 50 rana SB3.  Il terzo oro di giornata porta il nome di Alberto Amodeo, che conquista il titolo mondiale nei 400 stile libero S8. Argento per Gilli, Ghiretti e Schortechini e bronzo a Raimondi, Fantin e Morelli

Italia scintillante ai Mondiali di Nuoto Paralimpico di Singapore. Gli atleti e le atlete azzurre hanno conquistato ben 3 ori e 9 medaglie totali nel corso della prima giornata di gare all' l’Aquatic Centre Hub. Protagonista di giornata Monica Boggioni, vincitrice di due ori, nei 50 stile libero S5 e nei 50 rana SB3. Il terzo oro di giornata porta il nome di Alberto Amodeo, per la vittoria nei 400 stile libero S8. I tre argenti vanno a Carlotta Gilli nei 100 farfalla S13 , Giulia Ghiretti nei 100 rana SB4 e Alessia Scortechini nei 50 stile libero S10. Vincono invece il bronzo Stefano Raimondi nei 100 rana S9, Antonio Fantin nei 100 dorso S6 e Efrem Morelli nei 50 rana SB3.

Gli altri piazzamenti della 1^ giornata

  • Xenia Francesca Palazzo 400 stile libero S8 4°posto
  • Emmanuele Marigliano 50 rana SB2 5°posto
  • Domiziana Mecenate 50 rana SB2 5°posto
  • Angela Procida 50 rana SB2 7°posto
  • Federico Bicelli 200 misti SM7 4°posto e record italiano
  • Riccardo Magrassi 200 misti SM7 5°posto
  • Manuel Mateo Bortuzzo 100 rana SB4 8°posto
  • Stefano Raimondi 50 stile libero S10 4° posto

Il programma di lunedì 22 settembre

  • Luigi Beggiato 100 stile libero S4
  • Federico Cristiani 100 stile libero S4
  • Francesco Bocciardo 50 dorso S5
  • Monica Boggioni 50 dorso S5 
  • Gabriele Lorenzo 150 misti SM3 
  • Emanuele Marigliano 150 misti SM3 
  • Domiziana Mecenate 150 misti SM3 
  • Federico Bicelli 400 stile libero S7 
  • Riccardo Magrassi 400 stile libero S7
  • Antonio Fantin 100 stile libero S6
  • Riccardo Menciotti 200 misti SM10
  • Stefano Raimondi 200 misti SM10 
  • Francesca Xenia Palazzo 100 dorso S8 
  • Alessia Berra 100 farfalla S12 

Altri Sport: Altre Notizie

Mondiali di nuoto paralimpico: 3 ori per l'Italia

SINGAPORE

I Mondiali di Nuoto Paralimpico a Singapore iniziano subito con l'Italia protagonista. La...

Mondiali: oro Usa nelle 4x100 uomini e donne

Atletica

Nell'ultima giornata dei Mondiali di atletica, con le gare che si svolgono sotto al diluvio, gli...

Ultimo giorno, ci sono le staffette: programma

Atletica

A Tokyo si chiudono i Mondiali di atletica: nove le finali previste nell'ultimo giorno di gare,...

Jacobs e la 4x100: "Mai vista una cosa del genere"

Atletica

Amara eliminazione per la 4x100 maschile ai Mondiali di Tokyo: gli azzurri chiudono la propria...

Battocletti: "Voglio sognare in grande a LA 2028"

mondiali tokyo

Nadia Battocletti è l'immagine della felicità dopo il bronzo nei 5.000 metri, seconda medaglia ai...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS