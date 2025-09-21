Mondiali di nuoto paralimpico: 3 ori per l'Italia, 9 medaglie in totaleSINGAPORE
I Mondiali di Nuoto Paralimpico a Singapore iniziano subito con l'Italia protagonista. La protagonista assoluta è Monica Boggioni, che vince l'oro nei 50 stile libero S5 e nei 50 rana SB3. Il terzo oro di giornata porta il nome di Alberto Amodeo, che conquista il titolo mondiale nei 400 stile libero S8. Argento per Gilli, Ghiretti e Schortechini e bronzo a Raimondi, Fantin e Morelli
Italia scintillante ai Mondiali di Nuoto Paralimpico di Singapore. Gli atleti e le atlete azzurre hanno conquistato ben 3 ori e 9 medaglie totali nel corso della prima giornata di gare all' l’Aquatic Centre Hub. Protagonista di giornata Monica Boggioni, vincitrice di due ori, nei 50 stile libero S5 e nei 50 rana SB3. Il terzo oro di giornata porta il nome di Alberto Amodeo, per la vittoria nei 400 stile libero S8. I tre argenti vanno a Carlotta Gilli nei 100 farfalla S13 , Giulia Ghiretti nei 100 rana SB4 e Alessia Scortechini nei 50 stile libero S10. Vincono invece il bronzo Stefano Raimondi nei 100 rana S9, Antonio Fantin nei 100 dorso S6 e Efrem Morelli nei 50 rana SB3.
Gli altri piazzamenti della 1^ giornata
- Xenia Francesca Palazzo 400 stile libero S8 4°posto
- Emmanuele Marigliano 50 rana SB2 5°posto
- Domiziana Mecenate 50 rana SB2 5°posto
- Angela Procida 50 rana SB2 7°posto
- Federico Bicelli 200 misti SM7 4°posto e record italiano
- Riccardo Magrassi 200 misti SM7 5°posto
- Manuel Mateo Bortuzzo 100 rana SB4 8°posto
- Stefano Raimondi 50 stile libero S10 4° posto
Il programma di lunedì 22 settembre
- Luigi Beggiato 100 stile libero S4
- Federico Cristiani 100 stile libero S4
- Francesco Bocciardo 50 dorso S5
- Monica Boggioni 50 dorso S5
- Gabriele Lorenzo 150 misti SM3
- Emanuele Marigliano 150 misti SM3
- Domiziana Mecenate 150 misti SM3
- Federico Bicelli 400 stile libero S7
- Riccardo Magrassi 400 stile libero S7
- Antonio Fantin 100 stile libero S6
- Riccardo Menciotti 200 misti SM10
- Stefano Raimondi 200 misti SM10
- Francesca Xenia Palazzo 100 dorso S8
- Alessia Berra 100 farfalla S12