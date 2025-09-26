Mondiale paralimpico, altre 5 medaglie all'Italia

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mondiali di nuoto paralimpico: altre 5 medaglie per l'Italia, oro per Boggioni e Lorenzo

singapore
Credits: Ufficio stampa Finp

Italia ancora grande protagonista ai Mondiali di Nuoto Paralimpico a Singapore, dove arrivano altre cinque medaglie: ancora un oro per Monica Boggioni che domina nei 200 stile libero S5 e per Gabriele Lorenzo nei 200 stile libero S3. Argento, invece, per Raimondi e Bocciardo, bronzo per Trimi. C'è solo la Cina davanti all'Italia nel medagliere complessivo

Nel penultimo giorno dei Mondiali paralimpici di nuoto arrivano altre cinque medaglie per l’Italia. Monica Boggioni – al terzo titolo in questa manifestazione - e Gabriele Lorenzo si prendono la medaglia d'oro, argento invece per Raimondi e Bocciardo, bronzo per Trimi. Per i colori azzurri, quindi, il medagliere complessivo sale a quota 40 (di cui 15 d'oro, 14 d'argento e 11 di bronzo) al termine del penultimo giorno di gare all’OCBC Aquatic Centre di Singapore. Davanti all'Italia conduce al momento la Cina con 30 medaglie (16 oro, 8 argento e 6 bronzo). Strepitosa la prova di Boggioni che chiude la 200stile libero S5 in 2'48"13, così come quella nei 200 stile libero S3 del debuttante Lorenzo che, grazie al tempo di 3'15"12, stabilisce anche il nuovo record dei Campionati. Stefano Raimondi, chiudendo in 51"54 la finale dei 100 metri stile libero S10, si piazza alle spalle del solo australiano Crothers, argento nei 200 sl anche per Bocciardo, battuto solo dall'ucraino Artem Oliinyk, nuovo primatista ai Campionati col tempo di 2'23"78. Bronzo, infine, nei 50 dorso S2 per Arjola Trimi che anticipa un'altra azzurra, Angela Procida.

Gli altri piazzamenti

  • Angela Procida 50 dorso S2 4° posto
  • Francesco Bettella 50 dorso S1 4° posto
  • Federico Bicelli 50 stile libero S7 4° posto
  • Martina Rabbolini 100 dorso S11 8° posto
  • Domiziana Mecenate 200 stile libero S3 4° posto
  • Vincenzo Boni 200 stile libero S3 7° posto
  • Alessia Scortechini 100 stile libero S10 4° posto

Altri Sport: Altre Notizie

Mondiale paralimpico, altre 5 medaglie all'Italia

singapore

Italia ancora grande protagonista ai Mondiali di Nuoto Paralimpico a Singapore, dove arrivano...

Italia campione del mondo nel quattro di coppia

canottaggio

Il quattro di coppia maschile italiano è campione del mondo. E' il bis per Luca Rambaldi, Andrea...

Ryder Cup, il torneo a squadre più atteso è su Sky

live su sky

Nella Casa dello Sport di Sky arriva la 45^ Ryder Cup. Da venerdì 26 a domenica 28 settembre,...

Ryder Cup, parte la sfida. Dal 26 settembre su Sky

casa dello sport

La Ryder Cup sarà su Sky Sport e NOW dal 26 al 28 settembre. Stasera la cerimonia di apertura,...

Maccarani rinviata a giudizio per maltrattamenti

ritmica

È stata rinviata a giudizio Emanuela Maccarani, ex dt della Nazionale di ginnastica ritmica,...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS