Mondiale paralimpico, altre 5 medaglie all'Italia

Nel penultimo giorno dei Mondiali paralimpici di nuoto arrivano altre cinque medaglie per l’Italia. Monica Boggioni – al terzo titolo in questa manifestazione - e Gabriele Lorenzo si prendono la medaglia d'oro, argento invece per Raimondi e Bocciardo, bronzo per Trimi. Per i colori azzurri, quindi, il medagliere complessivo sale a quota 40 (di cui 15 d'oro, 14 d'argento e 11 di bronzo) al termine del penultimo giorno di gare all’OCBC Aquatic Centre di Singapore. Davanti all'Italia conduce al momento la Cina con 30 medaglie (16 oro, 8 argento e 6 bronzo). Strepitosa la prova di Boggioni che chiude la 200stile libero S5 in 2'48"13, così come quella nei 200 stile libero S3 del debuttante Lorenzo che, grazie al tempo di 3'15"12, stabilisce anche il nuovo record dei Campionati. Stefano Raimondi, chiudendo in 51"54 la finale dei 100 metri stile libero S10, si piazza alle spalle del solo australiano Crothers, argento nei 200 sl anche per Bocciardo, battuto solo dall'ucraino Artem Oliinyk, nuovo primatista ai Campionati col tempo di 2'23"78. Bronzo, infine, nei 50 dorso S2 per Arjola Trimi che anticipa un'altra azzurra, Angela Procida.