A Singapore l'Italia chiude con altre 6 medaglie di cui tre d'oro e si laurea campione del Mondo paralimpico di nuoto davanti a Usa e Cina. Quarto trionfo mondiale consecutivo per la nazionale azzurra Finp. Nell'ultima sessione di finali successi per Simone Barlaam, Monica Boggioni e Gabriele Lorenzo. Secondi posti per Bicelli, Cristiani e Gilli. Medagliere storico con 18 ori, 17 argenti e 11 bronzi
Capolavoro azzurro ai Mondiali di nuoto paralimpico di Singapore: 18 ori, 17 argenti e 11 bronzi. Con 46 medaglie complessive l’Italia è per la quarta volta campione del mondo. I 31 azzurri hanno compiuto una vera e propria impresa contro Nazionali del calibro di Stati Uniti e Cina. Un successo reso possibile dagli atleti, dalle società, dagli allenatori e dallo staff tecnico nazionale composto dal ct Roberto Bonanni, e da: Gloria Benedetti, Francesco Bonanni, Francesco Piccinini, Marcello Rigamonti.
Le gare di sabato 27 settembre
Inizio adrenalinico per l’Italia in questo ultimo giorno di gare all'OCBC Aquatic Centre di Singapore. Emozione alle stelle nella finale dei 100 stile libero S7 dove l'azzurro Federico Bicelli (GS Fiamme Azzurre/Pol Bresciana no frontiere) intasca uno splendido argento in una gara davvero combattuta. Il bresciano, ha saputo affrontare con grinta e determinazione la vasca di ritorno fino a toccare la piastra per secondo a 1'00''80 siglando anche il nuovo primato italiano. Davanti a lui solo il potente ucraino, Andrii Trusov che chiude a 59''90 ritoccando il record dei Campionati già in suo possesso (Manchester 1'00''09). Il bronzo va ad Aleksei Ganiuk (NPA) con 1'03''67.
Simone Barlaam si conferma protagonista assoluto di questi campionati del mondo. Nella finale veloce dei 50 stile libero S9 l’azzurro del Gruppo Sportivo Fiamme Oro e della Polha Varese ha avuto il dominio assoluto conquistando il quarto titolo mondiale con il tempo di 24"20. L'azzurro, primatista mondiale, non ha lasciato margini possibili agli avversari, nuotando con assoluta con autorità. Dietro di lui, la Polonia con Oliwier Krzyszkowski che conquista l'argento in 24"87 ed il norvegese Fredrik Solberg a cui va il bronzo in 25"53.
Monica Boggioni sempre e solo lei, che incanto. L’azzurra, per la quarta volta è d'oro sul tetto del mondo dell'OCBC Centre di Singapore. Fluida, continua e inarrivabile, si è imposta nella finale dei 100 stile libero S5 con un sonoro 1'20"65 lasciando la bocca amara alla Ceca Agata Koupilova che chiude soltanto a 1'25"56. Il bronzo va alla Finlandia con Natalie Ornkqvist in 1'27"70. L'atleta appartenente al Gruppo Sportivo Fiamme Oro e alla Pavia nuoto, è stata impeccabile dall'inizio alla fine, sapendo trasformare ogni fatica in successo.
Federico Cristiani, protagonista nella finale dei 200 metri stile libero S4. L'italiano ha lottato spalla a spalla con il fuoriclasse israeliano Ami Omer Dadaon, chiudendo con un secondo posto grazie al crono di 2'50"92, ad una manciata di secondi dall'oro. L'azzurro parte bene e mantiene il primo posto per quasi metà gara, ma l'esperienza e l'audacia dell' israeliano Ami Omer Dadaon ha fatto da padrona. Oro dunque a Dadaon in 2'55"01 ottenendo anche il record dei Campionati, argento per l'atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle e della Polha Varese, il bronzo invece va a Roman Zhdanov (NPA) in 2'55"01. Nella stessa finale anche Luigi Beggiato, che ha chiude al quinto posto in 3'05"28.
Carlotta "Wonder" Gilli torna sul podio conquistando la sua quarta medaglia individuale, un bellissimo quanto sudato argento nella finale dei 200 metri SM13 nuotato in 2'28"69. L'azzurra capolista nei primi 50 metri cerca di aumentare il ritmo per creare distanza con la sua avversaria, l'americana Olivia Chambers, che però ha saputo accorciare il distacco fino a sorpassare Carlotta nell'ultima frazione, chiudendo al primo posto con il tempo di 2'25"83. Il bronzo va l’irlandese Roisin Ni Riain, in 2'29"75.
Gabriele Lorenzo chiude la sua prima esperienza mondiale con un altro capolavoro. L’azzurro conquista il titolo di campione del mondo nei 100 stile libero S3 fermando il cronometro a 1'33"25, un tempo che vale il record Europeo ed il Record dei Campionati. L'azzurro ha preso il controllo della finale fin dalla prima bracciata conducendo in maniera assoluta fino al tocco finale. Alle sue spalle si piazza l'Ucraina con Denys Ostapchenko (1'35"12) e Serhii Palamarchuk (1'36"47), rispettivamente medaglia d'argento e di bronzo.
Il medagliere dell'Italia campione del mondo
Ori
- Alberto Amodeo, 400 stile libero maschili S8
- Monica Boggioni 50 metri stile libero S5
- Monica Boggioni 50 metri rana SB3
- Federico Bicelli 400 metri stile libero S7
- Antonio Fantin 100 stile libero S6
- Stefano Raimondi 200 misti SM 10
- Simone Barlaam 100 farfalla S9
- Antonio Fantin 400 stile libero S6
- Arjola Trimi 200 stile libero S2
- Simone Barlaam 100 stile libero S9
- Simone Barlaam 400 stile libero S9
- Stefano Raimondi 100 farfalla S10
- Antonio Fantin 50 stile libero S6
- Monica Boggioni 200 stile libero S5
- Gabriele Lorenzo 200 stile libero S3
- Simone Barlaam 50 stile libero S9
- Gabriele Lorenzo 100 stile libero S3
Argenti
- Carlotta Gilli 100 metri farfalla S13
- Giulia Ghiretti 100 metri rana SB4
- Alessia Scortechini 50 stile libero S10
- Federico Cristiani 100 stile libero S4
- Francesco Bettella 100 dorso S1
- Carlotta Gilli 100 stile libero S13
- Alberto Amedeo 100 farfalla S8
- Alberto Amodeo 100 stile libero S8
- Xenia Palazzo 100 stile libero S8
- Monica Boggioni 200 misti SM5
- Federico Bicelli 100 dorso S7
- Gabriele Lorenzo 50 stile libero S3
- Francesco Bocciardo 200 stile libero S5
- Stefano Raimondi 100 stile libero S10
- Federico Bicelli 100 stile libero
- Federico Cristiani 200 stile libero S4
- Carlotta Gilli 200 misti SM13
Bronzi
- Stefano Raimondi 100 rana maschili S9
- Antonio Fantin 100 dorso S6
- Efrem Morelli 50 rana SB3
- Gabriele Lorenzo 150 misti SM3
- Alessia Berra 100 farfalla S12
- Angela Procida 100 dorso S2
- Carlotta Gilli 100 dorso S13
- Francesco Bettella 200stile libero S1
- Giulia Ghiretti 200 misti SM5
- Xenia Francesca Palazzo 50 stile libero S8
- Arjola Trimi 200 stile libero S2