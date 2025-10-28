Champions, esordio in casa per la Pro Recco su Sky

Prosegue l'edizione 25/26 dell’European Aquatics Champions League maschile di pallanuoto, con 16 tra i club più importanti d’Europa pronti a contendersi il titolo di campione continentale, che nella scorsa edizione è andato a Ferencvaros. Due le società italiane in vasca a sfidare i top club europei: la Pro Recco e l’AN Brescia, I liguri sono inseriti nel girone “B”, i lombardi nel girone “C” della prima fase. Martedì 28 ottobre, esordio in casa per la Pro Recco, contro lo Jadran M:Tel Herceg Novi: la sfida sarà in diretta su Sky Sport Max e NOW dalle 20.30.