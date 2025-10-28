Champions, esordio in casa per la Pro Recco su Sky. Domani c'è Bresciapallanuoto
Due giorni di grande pallanuoto su Sky Sport con la 2^ giornata di Champions League. Si parte questa sera con la Pro Recco che sfida i campioni del Montenegro (dell'ex Ivovic) alle 20.30 su Sky Sport Max. Domani, alla stessa ora, Brescia affronta gli ungheresi del Ferencvaros (Sky Sport Mix e NOW)
Prosegue l'edizione 25/26 dell’European Aquatics Champions League maschile di pallanuoto, con 16 tra i club più importanti d’Europa pronti a contendersi il titolo di campione continentale, che nella scorsa edizione è andato a Ferencvaros. Due le società italiane in vasca a sfidare i top club europei: la Pro Recco e l’AN Brescia, I liguri sono inseriti nel girone “B”, i lombardi nel girone “C” della prima fase. Martedì 28 ottobre, esordio in casa per la Pro Recco, contro lo Jadran M:Tel Herceg Novi: la sfida sarà in diretta su Sky Sport Max e NOW dalle 20.30.
Mercoledì 29 ottobre l'AN Brescia affronta il Ferencvaros
Mercoledì 29 ottobre impegno difficile per l’AN Brescia, che affronta i campioni uscenti del Ferencvaros, recenti vincitori anche della Supercoppa Europea. Si gioca alle 20.30 in diretta su Sky Sport Mix. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, la grande pallanuoto europea della Champions League è protagonista anche su skysport.it, sulla App Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.
La programmazione su Sky e NOW
- PRO RECCO-JADRAN M:TEL HERCEG NOVI, in diretta martedì 28 ottobre alle 20.30 su Sky Sport Max e NOW (telecronaca di Daniele Barone e Leonardo Binchi)
- AN BRESCIA-FERENCVAROS, in diretta mercoledì 29 ottobre alle 20.30 su Sky Sport Mix e NOW (telecronaca di Ettore Miraglia e Leonardo Binchi)