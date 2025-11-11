Champions League, oggi Brescia e Pro Recco su Sky

Prosegue l'edizione ‘25/’26 dell’European Aquatics Champions League maschile di pallanuoto, con 16 tra i club più importanti d’Europa pronti a contendersi il titolo di campione continentale, che nella scorsa edizione è andato a Ferencvaros. Due le società italiane in vasca a sfidare i top club europei: la Pro Recco e l’AN Brescia, I liguri sono inseriti nel girone “B”, i lombardi nel girone “C” della prima fase. Oggi, martedì 11 novembre, in programma una doppia sfida: alle 18.30 su Sky Sport Arena e NOW in diretta CSM Oradea-AN Brescia. Alle 20.30, ancora su Sky Sport Arena e NOW, la sfida tra Pro Recco e VK Jadran. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, la grande pallanuoto europea della Champions League è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.