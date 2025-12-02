Europei vasca corta, un oro e due argenti azzurri

Sentire risuonare l’Inno di Mameli nelle piscine in giro per il mondo non è una novità. È ormai una piacevole abitudine. Dai Mondiali all’Olimpiade. Ma riascoltarlo 14 anni dopo per un oro nella 4x50 stile uomini agli europei in vasca corta ha un altro sapore. Il sapore del nuovo che avanza e che eguaglia o cancella record di un passato ormai lontano, ma assolutamente glorioso, rappresentato in maniera Divina da Federica Pellegrini. Ma con una costante: Silvia Di Pietro. Che, a 32 anni, dopo essersi presa la sua prima e unica finale mondiale nei 50 farfalla in estate a Singapore, è riuscita nell’impresa di battere due primati italiani che le appartenevano nella stessa staffetta. Quello dei 50 stile in prima frazione. E quello della 4x50 stile donne nuotato ai mondiali di Windsor nel 2016 con Ferraioli, Pezzato e Pellegrini appunto. Un argento firmato con le giovani Curtis, Ambler e Cocconcelli. Giovani come Giovanni Guatti, che a 22 anni e all’esordio assoluto in nazionale, e un cambio che più al limite non si può contribuisce al primo oro italiano di questa spedizione con Deplano, Zazzeri e Ceccon. Un oro che a questa staffetta mancava dagli Europei in Polonia nel 2011. E poi c’è Simona Quadarella, una certezza assoluta. In vasca lunga come in corta. I 400 stile non sono la sua gara preferita, è vero. Ma lei è super Simo. E con un finale clamoroso è riuscita a beffare di un centesimo la britannica Colbert stampando il 3.56.70 che vale l’argento e manda in soffitta il vecchio record italiano di Federica Pellegrini del marzo 2011. Un altro pezzo del passato cancellato dall’azzurro che avanza in vasca.