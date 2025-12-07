Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Nuoto, Europei vasca corta: due ori (Curtis e Cerasuolo), un argento e tre bronzi

Nuoto

Più forte della febbre che l'ha colpita nella serata di sabato, l'azzurra vince l'oro nei 50 dorso con un pazzesco record europeo (25'49''). Poi fa suo l'argento anche nei 50 stile libero. Altre medaglie nei 50 rana maschili, Simone Cerasuolo vince l'oro. Nicolò Martinenghi il bronzo. Bronzo anche per Anita Gastaldi nei 200 farfalla femminili. I risultati degli azzurri in tempo reale

Le medaglie italiane del 7 dicembre LIVE

  • Sara Curtis oro 50 dorso femminili
  • Simone Cerasuolo oro 50 rana maschili
  • Nicolò Martinenghi bronzo 50 rana maschili
  • Francesco Lazzari bronzo 50 dorso maschili
  • Sara Curtis argento 50 stile libero femminile
  • Anita Gastaldi bronzo 200 farfalla femminili

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Altri Sport: Altre Notizie

Gigante, a Tremblant vince Scheib. Della Mea 9^

sci alpino

L'austriaca Julia Scheib vince la prova di gigante bis a Tremblant, in Canada. Alice Robinson,...

Europei vasca corta: le medaglie azzurre di oggi

Nuoto

Più forte della febbre che l'ha colpita nella serata di sabato, l'azzurra vince l'oro nei 50...

Gigante Beaver Creek, 1^ manche: domina Odermatt

sci alpino

Dopo la prima manche dello slalom gigante maschile di Beaver Creek (Stati Uniti), in testa c’è lo...

Maratona Valencia, vincono Korir e Jepkosgei

Atletica

Il keniano Korir si impone nella prova maschile. Tra le donne miglior crono dell'anno per la...

Sci alpinismo, 2° posto per De Silvestro-Boscacci

sci alpinismo

I coniugi azzurri salgono sul secondo gradino del podio nella staffetta mista di coppa del mondo...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS