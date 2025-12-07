Europei vasca corta: le medaglie azzurre di oggi

Più forte della febbre che l'ha colpita nella serata di sabato, l'azzurra vince l'oro nei 50 dorso con un pazzesco record europeo (25'49''). Poi fa suo l'argento anche nei 50 stile libero. Altre medaglie nei 50 rana maschili, Simone Cerasuolo vince l'oro. Nicolò Martinenghi il bronzo. Bronzo anche per Anita Gastaldi nei 200 farfalla femminili. I risultati degli azzurri in tempo reale
Le medaglie italiane del 7 dicembre LIVE
- Sara Curtis oro 50 dorso femminili
- Simone Cerasuolo oro 50 rana maschili
- Nicolò Martinenghi bronzo 50 rana maschili
- Francesco Lazzari bronzo 50 dorso maschili
- Sara Curtis argento 50 stile libero femminile
- Anita Gastaldi bronzo 200 farfalla femminili