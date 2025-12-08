Sara Curtis è pronta per prendersi il mondo del nuoto

A 19 anni ha conquistato sette medaglie, di cui tre d'oro, agli ultimi Europei in vasca corta. Una parabola che assomiglia tanto a quella di una predestinata. La sua scelta dopo la maturità di andare ad allenarsi (e a formarsi) all'università della Virginia, insieme ad alcune tra le migliori nuotatrici del mondo, lascia presagire che non abbiamo ancora visto nulla del suo potenziale