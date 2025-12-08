Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la protagonista

Sara Curtis è pronta per prendersi il mondo del nuoto

Riccardo Re

Riccardo Re
©Ansa

A 19 anni ha conquistato sette medaglie, di cui tre d'oro, agli ultimi Europei in vasca corta. Una parabola che assomiglia tanto a quella di una predestinata. La sua scelta dopo la maturità di andare ad allenarsi (e a formarsi) all'università della Virginia, insieme ad alcune tra le migliori nuotatrici del mondo, lascia presagire che non abbiamo ancora visto nulla del suo potenziale

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ