Ryan Lochte, uno dei più grandi nuotatori della storia recente, ha venduto all'asta tre medaglie d'oro olimpiche vinte con la Nazionale statunitense, raccogliendo quasi 400mila dollari. Sui social aveva spiegato che era una risposta all'ex moglie e la necessità di una "terapia in un percorso di trasformazione"

Ryan Lochte ha venduto all'asta tre ori olimpici vinti in staffetta per 385.520 dollari. Il 41enne americano, che insieme a Michael Phelps ha dominato in vasca nei primi anni Duemila ( dodici medaglie olimpiche tra Atene 2004 e Rio de Janeiro 2016), aveva spiegato sui social di aver intrapreso un percorso in risposta al divorzio dalla moglie: "Sono profondamente dispiaciuto di aver causato delusioni alle persone nella mia vita, inclusa la madre dei miei figli. Mentirei se dicessi di essere stato un buon marito, non lo sono stato. Mi impegno a lavorare su me stesso ogni giorno", aveva scritto qualche giorno fa su Instagram. Delle medaglie in vendita nell'ultimo lotto, quella che ha fruttato di più è stata quella della 4x200 stile libero dei Giochi olimpici di Pechino 2008, venduta a 183.000 dollari (156.522 euro). Lochte ha raccolto 122 mila per l'oro della staffetta 4x200 sl di Rio 2016 e 88mila per quella di Atene 2004.