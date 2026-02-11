Sesta e ultima giornata della group phase dell’European Aquatics Champions League maschile di pallanuoto. Stasera la Pro Recco è in trasferta a Spalato (diretta alle 20 su Sky Sport Max). Allo stesso orario, su Sky Sport Mix, l’AN Brescia ospita i romeni dell’Oradea

Sesta e ultima giornata della group phase dell’European Aquatics Champions League maschile di pallanuoto 2025/26, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW. Si torna in acqua mercoledì 11 febbraio, con la Pro Recco, già sicura del primo posto nel suo girone in trasferta a Spalato in diretta alle 20 su Sky Sport Max. Allo stesso orario, su Sky Sport Mix, l’AN Brescia ospita i romeni dell’Oradea, con l’obiettivo di chiudere la regular season in testa al gruppo C. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, la grande pallanuoto europea della Champions League è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport.